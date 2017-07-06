Sıcaklar Oto Buzdolabı Satışlarını Yüzde 72 Arttırdı

e-ticaret platformu n11.com verilerine göre haziranda oto buzdolabı satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı.



n11.com açıklamasına göre, son yılların en sıcak günleri, oto buzdolabı satışlarında artışa yol açtı. Gün içinde seyahat eden vatandaşlar, aşırı sıcak havaya karşı tedbir amacıyla oto buzdolabını tercih etmeye başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, sıcaklıkların bayramla birlikte tırmanışa geçmesi ve perşembe gününden itibaren son yılların en sıcak günlerinin yaşanması ile artan ürün çeşitliliğinin oto buzdolabı satışlarına hareket getirdiğini bildirdi.



Haziranda oto buzdolabı satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış gözlemledikleri bilgisini veren Koçak, "Bir süre daha devam etmesi beklenen sıcaklarla birlikte bu seneki büyüme oranını yüzde 150 olarak öngörüyoruz. Bunun yanı sıra tüketicinin 24 litre ve üzeri hacimlerdeki oto buzdolaplarını tercih ettiğini kaydettik." ifadelerini kullandı.