Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
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Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Yaşam

Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepsut Yolu üzerinde yer alan Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları istenen düzeyde olmadı.

Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu

BALIKESİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepsut Yolu üzerinde yer alan Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları istenen düzeyde olmadı. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu Kurbanlık Pazarı'nda üreticiler satmak için getirdikleri büyükbaş hayvanları hortumla serinletmeye çalıştı.

Bu sene kurbanlık fiyatlarının normal düzeyde olduğunu söyleyen hayvan üreticileri kurbanlık alışverişlerin genelde arife günü yoğunlaştığını söyledi. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri havaların sıcak olmasından dolayı insanların kurban pazarına gelmediğini söylerken, insanların evlerinde bakacak yeri olmamasından dolayı da satışların bayrama en yakın tarihte gerçekleştiğini ifade ediyor.

Yunus Kızıl: "Her bütçeye uygun kurbanlık var"

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticiliği yaptıklarını söyleyen Yunus Kızıl kurbanlık satışlarının genelde arife günü yoğunlaştığını belirterek, "Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıklarımız var. Çok sayıda olmasa da ufak çaplı bu işi yapıyoruz. Bayram öncesi kurban satışlarımız çok durgun. Ben bunu insanların çalışmalarına bağlıyorum. Malum bugün insanların bayram öncesinde son çalışma günü. Yarın ve yarından sonraki günlerin hareketli olacağına inanıyoruz. Bu sene kurbanlık fiyatları genel olarak herkesin alabileceği bütçeye uygun hayvan bulunuyor. Büyükbaş olarak 8 bin liraya da hayvan var 20 bin liraya da hayvan var. Fiyatlar bence makul" diye konuştu.

Mustafa Koç: "Serinlesinler diye hayvanları hortumla suluyoruz"

"Kurban almak için insanlarda para yok diye düşünüyorum. Hayvanlar güzel şu anda elimizde 700-750 kiloyu bulan hayvanlar var. Önceki senelerde bayramdan 2-3 gün öncesi pazarda yoğunluk yaşanırdı, şimdi kimse yok" diyen Mustafa Koç ise, "Marketlerin de kurbanlık satması buraya olan ilgiyi azaltıyor. Havaların çok sıcak olması da hem bizi hem de hayvanları olumsuz yönde etkiliyor. Hatta havanın çok sıcak olması nedeniyle hayvanlarımızı hortumla sulayarak serinlemelerini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi az önce yıkadık" ifadelerini kullandı.

Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu
Sıcaklar hem kurban pazarını hem de kurbanlıkları vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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