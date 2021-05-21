Sıcaklar bunalttı, vatandaşlar soğuk su kaynaklarına akın etti

Sıcaklar bunalttı, vatandaşlar soğuk su kaynaklarına akın etti Adana'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar soğuk su kaynaklarında serinliyor Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 34 dereceyi göstermesiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar soğuk su kaynaklarında serinliyor.

Sıcaklar bunalttı, vatandaşlar soğuk su kaynaklarına akın etti

Adana'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar soğuk su kaynaklarında serinliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 34 dereceyi göstermesiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar soğuk su kaynaklarında serinliyor.

İlçeye bağlı Alapınar Mahallesi'nde doğa ile iç içe olan Alapınar suyun gözü olarak bilinen mesire alanı bunaltan sıcaklar ile birlikte vatandaşların dinlenme alanı oldu. Yaz sezonunda özellikle bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği su kaynağının oluşturduğu doğa mayıs ayında aniden bastıran sıcaklar ve pandemi tedbirlerinin ardından vatandaşlara açık havada serinleme ve dinlenme imkanı sundu.

Vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın ardından artan sıcaklıklar ile birlikte serinlemek için çocuklarını buraya getirerek hem serinleme hem de dinlenme imkanı bulduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül