SICAKLAR BUNALTTI... FATİH'TE ÇATLADIKAPI SAHİLLİNE AKIN ETTİLER İstanbul'da hava sıcaklıkları bu hafta sonu 30 derecenin üzerinde seyretti.

İstanbul'da hava sıcaklıkları bu hafta sonu 30 derecenin üzerinde seyretti.

Hafta sonu sıcaklardan bunalan vatandaşlar İstanbul'un çeşitli noktalarında serinlemek amacıyla denize girdi. Çok sayıda vatandaş Fatih'te bulunan Çatladıkapı Sahili'ne akın etti. Burada denize girmeye gelen Mustafa Yeşilkaya, 'Koronavirüs nedeniyle uzak yerlere gidemediğimiz için yakın yerlerde serinlemeye çalışıyoruz. Saat 12.00 gibi geldik. Can yeleklerimiz, paletlerimizle geldik. Deniz çok güzel, tertemiz. Hava da sıcak serinlemeye geldik buraya" dedi.

Vatandaşlardan Abdulkadir Geçici de, 'Havalar çok sıcak. Çok bunaldık. Gençlerle beraber geldik. Sabah saat 08.00'de geldik 14.00'ten sonra sayımız da arttı. İnsanlar akın ediyorlarö diye konuştu. Sahilde bulunan kayalıklarda güneşlenen Mustafa Şen de, 'Bu yıl ilk kez geliyorum. Sezon kapanmadan fırsat bulup geldik. Burası oturduğum yere daha yakın o yüzden burayı tercih ettim. Denize girip güneşleneceğim" dedi.

Kaynak: DHA