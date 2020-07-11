Sıcaklar bastırdı gençler su kenarına koştu Sıcaklar bastırdı gençler su kenarına koştu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan gençler, serinlemek için su kenarlarına akın etti.

Sıcaklar bastırdı gençler su kenarına koştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan gençler, serinlemek için su kenarlarına akın etti.

Beytüşşebap'a bağlı köylerde yaşayan gençler, yaz aylarında sıcak havalarda serinlemek için girdikleri Habur Çayında gün boyu yüzmenin keyfini çıkarıyor. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık ve Aşağıdere köylerinden geçen Kato Dağındaki kar sularından beslenen Habur Çayı ve şelale bölgelerine gelen gençler gönüllerince yüzüyor.

Mehdi Sadıkoğlu adında bir genç 9 metre yükseklikteki şelalede yüzmek için 4 kilometre yol kat ettiklerini söyledi. Sadıkoğlu, "Her yıl yaz aylarında bu derelerde yüzüyoruz. Cizre'ye göre çok şanslıyız aşırı sıcaklar var bu yüzden serinlemek için Habur Çayında yüzüyoruz. Balık avlıyoruz, vakit böyle geçiyor. Bugün 4 kilometrelik yol yürüdük bu şelalede yüzmek için" dedi.

Kaynak: İHA