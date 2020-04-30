Sıcak yemek yardımına sazlı sözlü teşekkür Sancaktepe Belediyesi Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi aileler için 4 çeşit sıcak yemek pişiyor.

Sancaktepe Belediyesi Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi aileler için 4 çeşit sıcak yemek pişiyor. Günlük olarak 169 aileye dağıtılan yemeklerin dağıtımı Ramazan ayı boyunca sürecek. Hazırlıkları yerinde inceleyen ve dağıtımda da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye, Ozan Ailesi saz çalıp türkü söyleyerek teşekkür etti.

RAMAZAN AYI BOYUNCA HİZMETLER SÜRECEK

Sancaktepe Belediyesi Aşevinde ihtiyaç sahibi aileler için sıcak yemek üretimleri devam ediyor. Günde iki öğün ve dört çeşit olarak dağıtılan yemekler, yalnız yaşayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi ailelerle buluşuyor. Bunun yanında 15.000 aileye de içinde erzak bulunan ramazan kolisi dağıtımı yapılıyor. Ayrıca Ramazan etkinlikleri kapsamında etkinliklerini sürdüren Sancaktepe Belediyesi, sosyal medyadan düzenlediği çeşitli etkinliklerle de evlere konuk oluyor.

"EVİNE SICAK YEMEK GİRMEYEN AİLE KALMAYACAK"

Hazırlıkları yerinde inceleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, şeflerle tek tek konuşarak menüler hakkında bilgiler aldı. Döğücü, "Yemek hizmetimiz uzun yıllardır devam ediyor. Evde yalnız olan ailelere, yaşlılara, yemek yapacak durumda olamayanlara sunmuş olduğumuz bir hizmetimizdir. Koronavirüs sürecinde evlerinde olan, karantina süreci geçiren vatandaşlarımıza da hizmetlerimiz devam ediyor. Sıcak yemek dağıttığımız aileler oldukça memnunlar. Onlar mutlu ve memnun oldukça bizler de çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Sıcak yemeklerin ve yardım kolilerinin dağıtım aşamasında da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'ye dağıtım yapılan ailelerden biri de saz çalıp türkü söyleyerek teşekkür etti. 50 yıldır evli olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan Kemal Ozan ve Şehri Ozan çifti, yaptıkları hizmetlerden dolayı başkana çok teşekkür ettiler. Sokağa çıkamadıklarını ifade eden çift, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendisine türkü söyleyerek teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandılar.

"169 AİLEYE SICAK YEMEK ULAŞTIRIYORUZ"

Sancaktepe Belediyesinde hizmet veren Gıda Mühendisi Nida Ümit, yoğun bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini belirtti. Ümit, "Aşevimiz şu an 550 kişilik yemek yapıyor. Tabii ki korona sürecinde olduğumuz için daha sıkı çalışıyoruz. İş yükümüz %50 artmış durumda diyebilirim. Çünkü evden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelerimize, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yemek servisi yapmaktayız. Günde 3 öğünlük ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz. Kahvaltı kolilerini gönderiyoruz. 2 öğün ise sıcak yemek olarak gidiyor. 169 aileye toplamda 270 kişilik sıcak yemek ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA