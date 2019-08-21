Sıcak yaz günleri için yaban hayvanlarına su takviyesi

21.08.2019 11:20

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaz sıcağında susuz kalan yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapan DKMP Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde de yaban hayvanlarının susuz kalmaması için büyük bir gayret gösteriyor.

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Burdur'da da bu tür faaliyetleri gerçekleştiren DKMP Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının yoğun olduğu ve su sıkıntısı yaşanabilecek alanlarda küçük su havuzları oluşturarak yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Oluşturulan küçük su havuzlarını fotokapan ile izleyen genel müdürlük böylece yaptıkları çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor.

Burdur'da elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarganın oluşturulan alanlara gelip nasıl su içtikleri kameralara yansıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA