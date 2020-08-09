Sıcak ve nemden bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli
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Sıcak ve nemden bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve suyla serinletiliyor.

09.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:11

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve suyla serinletiliyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sıcak ve ve yüksek nem günlük yaşamın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndan 140 türden 1500 hayvanı da olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 35, nem oranının ise ortalama yüzde 70'e ulaştığı hayvanat bahçesinde, görevliler bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Görevliler, büyük bir titizlikle hayvanlara buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

Her hayvanın beslenme alışkanlıklarına göre farklı meyvelerin konulduğu buz kalıplarındaki meyve kokteylleri, hayvanat bahçesi sakinleri için lezzetli bir alternatif oluşturuyor.

Hayvanların ayrıca kafeslere konulan fıskiye sistemi, havuzlar, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

"Yazın sulu sebze ve meyveler veriyoruz"

Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, barınakları dizayn edilirken Antalya'nın sıcağını da göz önüne aldıklarını söyledi.

Her barınakta gölgelik alanlar ile fıskiyelerin bulunduğunu belirten Arsun, hayvanların alışkanlıklarına göre çamur havuzları, toprak alanları ve havuzlar olduğunu dile getirdi.

Arsun, ayıların havuza girerek, geyiklerin çamura sürtünerek derilerini güneşten koruduklarını söyledi.

Hayvanlara kalorisi düşük meyve ve kurutulmuş otlardan "yaz diyeti" uyguladıklarını da belirten Arsun, şöyle konuştu:

"Beslenme rejimlerine yaz aylarında değiştiriyoruz. Yazın sulu sebze ve meyveler veriyoruz. Karpuz, muz, şeftali, elma, üzüm gibi meyveleri buz kalıpları içerisinde veriyoruz. Hem oyalanıyorlar, hem de serinliyorlar. Ot ve etle beslenen hayvanlar için de özel önlemler aldık. Kurutulmuş yonca ve otlar veriyoruz. Etçil hayvanlara da yağlı kırmızı ve beyaz etleri azalttık. Sıcakta çok fazla hareket etmek istemedikleri için yediklerini eritmekte güçlük çekmesinler diye bunu yapıyoruz. Aldığımız önlemler sayesinde hayvanlar zorluk yaşamıyor. Bu yıl dünyaya gelen üçüz ayılar da sevimlilikleriyle dikkati çekiyor. Yavrular havuzda gün boyunca serinliyorlar. Birbirleriyle oynuyorlar. Üçüzler için isim anketi açacağız. İsimlerini Antalyalı çocuklar koyacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini üst seviyede tuttuklarını anlatan Arsun, hayvanat bahçesinde maske kullanma şartı olduğunu, her yere el dezenfektanı yerleştirdiklerini kaydetti.

Sıcak ve nemden bunalan hayvanlara buzlu meyve kokteyli

Kaynak: AA

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