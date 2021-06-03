Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer, Erzurum'da tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer, Erzurum'da tedaviye alındı

Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer, Erzurum'da tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Ağrı'da banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökmesi sonucu başı ve sırtında 3. ve 2. derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki Ayfer İsse, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.

Ağrı'da banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökmesi sonucu başı ve sırtında 3. ve 2. derece yanıklar oluşan 4 yaşındaki Ayfer İsse, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyor.

Doğubeyazıt ilçesinde yaşayan Gülcan ve Şahin İsse çiftinin 4 yaşındaki kızı Ayfer İsse, 29 Mayıs'ta 6 yaşındaki kardeşiyle evde oyun oynarken girdiği banyoda maşrapaya doldurduğu sıcak suyu başından aşağı dökünce yandı.

Ayfer'in bağırma sesini duyan ve banyoya koşan annesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırılan minik Ayfer, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, yüzü, kulakları ve sırtında 3. ve 2. derece yanık oluşan minik kızın tedavisi sürüyor.

Anne Gülcan, Hastane ve Yanık Tedavi Merkezi hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, doktor ve personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıcak suyla oynarken yanan minik Ayfer, Erzurum'da tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:14:20. #1.16#

title