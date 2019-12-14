Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı
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Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcak suya düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

14.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:58
Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı

'ın ilçesinde sıcak suya düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı köyünde annesinin banyo yaptırmak için hazırladığı kaynar suya düşen 3 yaşındaki Muhammed Emin Kaya'nın vücudunda yanık oluştu.

112 Acil Servis ekibince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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