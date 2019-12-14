Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcak suya düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sıcak suya düşmesi sonucu vücudunda yanık oluşan 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Salkımbağı köyünde annesinin banyo yaptırmak için hazırladığı kaynar suya düşen 3 yaşındaki Muhammed Emin Kaya'nın vücudunda yanık oluştu.
112 Acil Servis ekibince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.