Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler - Haberler
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Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

İhlas Haber Ajansı, Eren Ayhan - Genel
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Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac sporcuları, kamp için geldiği Bodrum'da sıcak havayı görünce dayanamayıp denize girdi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

MUĞLA - Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac sporcuları, kamp için geldiği Bodrum'da sıcak havayı görünce dayanamayıp denize girdi.

Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac, geçtiğimiz hafta Azka otele kampa geldi. 1 haftadır kapta olan takım sıcak havayı görünce antrenmanı yarıda bırakıp denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Bardakçı Koyu'nda denize giren sporcular "Deniz çok sıcak hava çok güzel bizde bu fırsatı kaçırmadık" ifadelerini kullandı. Otelin sahilinde Şubat ayında yazı yaşayan sporcular, Karadağ'ın bu aylarda çok soğuk olduğunu ifade etti.

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

Sıcak havayı görünce dayanamadılar, antrenmanı bırakıp denize girdiler

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Genel

Karadağ, Bodrum, Genel, Yerel, Haberler

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