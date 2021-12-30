Sıcak havayı gören kendini dışarı attı

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının artması ile vatandaşlar adeta kendilerini sokağa atarken, geçen haftaya nazaran sıcak havayı gören vatandaşlar park ve bahçelere adeta akın etti.

Geçtiğimiz hafta sıfırın altında 15 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düştüğü Afyonkarahisar'da hafta başı itibari ile sıcaklıklar artmaya başladı. Gün içerisinde sıcaklığın 10 dereceye kadar çıktığı kentte bir çok vatandaş güzel havanın tadını park ve bahçelerdeki bankalarda oturarak çıkardı. - AFYONKARAHİSAR