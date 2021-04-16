Sıcak havayı gören kendini denize attı
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Sıcak havayı gören kendini denize attı

Sıcak havayı gören kendini denize attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Kuşadası'nda 25 dereceyi bulan güzel havayı ve 16 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi plajında denize girdi. Sayıları az da olsa Kadınlar Denizi'nin eşsiz plajında denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Hafta sonu pandemi kısıtlaması nedeniyle evde vakit geçirecek Kuşadalılar ise denize girmek yerine sahilde yürüyüş ve Adagöl'de piknik yapmayı tercih etti. - AYDIN

Sıcak havayı gören kendini denize attı
Sıcak havayı gören kendini denize attı
Sıcak havayı gören kendini denize attı
Sıcak havayı gören kendini denize attı
Sıcak havayı gören kendini denize attı
Sıcak havayı gören kendini denize attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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