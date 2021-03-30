Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen Londralıların bu kuralı dikkate almadığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar