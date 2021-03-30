Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti
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Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs(Kovid-19) önlemlerinin hafifletilmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen Londralıların bu kuralı dikkate almadığı görüldü.

Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti
Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti
Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti
Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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