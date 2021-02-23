Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
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Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

23.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:29

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de vatandaşlar sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de vatandaşlar sahil kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Termometrelerin 18 dereceyi gösterdiği kentte Kordon ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda vatandaşlar yürüyüşe çıktı.

Güzel havanın keyfini yeşil alanda oturarak çıkaranların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hayata geçirilen maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi.

Bazı vatandaşların balık tuttuğu, bisiklette binerek ve paten kayarak zaman geçirdiği sahilde gün boyu yoğunluk devam etti.

Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler sahile akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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