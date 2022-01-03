Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı - Haberler
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Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burdur'da günler sonra güneşin kendini göstermesiyle özellikle yaşlılar soluğu park ve bahçelerde aldı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da günler sonra güneşin kendini göstermesiyle özellikle yaşlılar soluğu park ve bahçelerde aldı.

Burdur'da günler sonra güneş ilk kez kendini gösterdi. Zaman zaman termometrelerin sıfırın altını göstermesi nedeniyle insanlar sokağa çıkmayı tercih etmiyorlardı. Bugün ise hava sıcaklığının 8 dereceyi bulması ve güneşin kendini göstermesiyle insanlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Esnaf, yaz günlerini yaşarmışçasına kapı önlerinde oturmaya başladı, uzun aradan sonra güneşin tadını çıkartmak istediler. Soğuk havalar nedeniyle dışarıya pek çıkamayan yaşlı insanların, arkadaşları veya eşleriyle park ve bahçelerde oturarak sıcak havanın tadını çıkartması dikkatlerden kaçmadı.

Güzel havada eşiyle gezintiye çıkan Muzaffer Pazarlıoğlu, "Hava gayet güzel, onun için bir gezintiye çıktık. Evin içinde sıkılıyoruz. Havayı güzle gördük, dışarıya çıktık. Hava güzel, dışarısı hareketli. Biraz rahatladık" dedi. - BURDUR

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

Sıcak havayı fırsat bilen Burdurlular soluğu dışarıda aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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