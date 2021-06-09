Sıcak havanın tadını böyle çıkardılar

Zonguldak'ta gençler sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Zonguldak'ta gençler sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Zonguldak'ta havaların ısınmalarıyla birlikte gençler kendilerini liman arkasında ki sahile attı. Gençler sıcak havanın tadınız denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Diğer yandan hava sıcaklığı ise 22 dereceye kadar yükseldi.

Öte yandan hava sıcaklarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Selim Arslan, "Hava çok güzel. Zaten koronadan bunaldık. Bizde sıcak havanın tadını denize girerek geçiriyoru. Deniz harika. Her gün buraya gelerek denize giriyoruz. İnşallah havalar böyle giderse yaz boyunca hep buradayız"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı