Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar kendilerini parklara atıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te de sıcak havalar etkili olmaya devam ederken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek ve rahat bir nefes almak için kendilerini park ve bahçelere atıyor.

Gaziantep'te ortalama 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkilerken, kent merkezinde bulunan park ve bahçeler serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Ökkeş Aşık isimli emekli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak, o yüzden evde de duramadım ve parka geldim. Parklar da serin olduğu olduğu için buraya gelip vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Buraya gelip serinlemeye ve dinlenmeye çalışıyorum. Sıcaklar nedeniyle bunaldığım anlar oluyor. Genelde evden pek dışarı çıkılmıyor ama benim evim de yakın olduğu için çıkıp buraya geliyor ve serinlemeye çalışıyorum. Gaziantep'te her yaz olduğu gibi bu yaz da aşırı sıcaklar var, o yüzden bize de buraya gelmekten başka çare kalmıyor" dedi.

Parklardaki ağaç gölgelerinde çocuklarıyla serinlemeye çalışan diğer vatandaşlar ise, sıcak hava nedeniyle çok hareket edemediklerini ve bol bol dinlenme ihtiyacı duyduklarını söylediler. Bir başka vatandaş ise sıcak nedeniyle rutin işlerini halletmekte zorlandığını ve bunları günün daha serin olduğu saatlerde halletmeye çalıştığını vurguladı.

Öte yandan parklarda oyun oynayan çocukların serinlemek için çim sulama hortumlarıyla birbirlerini ve kafalarını ıslatmaları da renkli görüntüler oluşturdu.