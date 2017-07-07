Sıcak Havalar Tezgahı da Yaktı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi pazar tezgahlarını da etkiledi. Birçok mahsul tarlada yanınca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi halk pazarında sebze ve meyve fiyatları yükseldi.



Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcak, ekili birçok ürünün yanmasına neden oldu. Çerkezköy ilçesinde de meyve ve sebzelerin fiyatı arttı. Sıcak havalardan dolayı çoğu mahsulün yanmış durumda olduğunu ve bunun da fiyatlara zam olarak yansıdığını belirten pazar esnaflarından Hayrettin Çetinkaya, "Sebze fiyatları genel olarak yükselişte ama geçen yıl kilosu 5 lira olan barbunya 7 liradan rekora koşuyor. Tezgahlarda soğanın kilosu 2 lira, patates 2.5 lira, dolmalık biber 5 lira, sarımsak 12 lira, patlıcan 3 lira, çarliston biber 3 lira, domates 2.5 lira, taze fasulye 5 lira, limon 3 tane 2 lira, kayısı 6 lira, kiraz 7.5 lira, üzüm 5 lira, şeftali 4 lira" dedi. - TEKİRDAĞ