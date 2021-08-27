Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
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Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı

Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir yazın en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Eskişehir yazın en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Eskişehir'de etkili olan aşırı sıcak havalar, insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı.

Şehir merkezin de bulunan Öğretmenler Bulvarı'nda sıcaktan bunalan bir kedi; kaldırımda bulunan apartman duvarının kenarında keyifli bir şekilde yatıp, uyuyarak serinlemesi görenleri gülümsetti. Aşırı sıcaktan bunalan kedinin güneşten korunma çabası, görenleri şaşkına çevirdi. Ağustos ayının aşırı hava sıcakları, Eskişehir'de etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; insanlar gibi, kediyi de bunalttı. Siyah - beyaz renkteki kedi serinlemek için kaldırımda bulunan apartman duvarının kenarını seçti. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden kaldırımda serinleyen sevimli kedi, zaman zaman gözlerini kapatarak uyudu. Kedinin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Ayrıca, siyah renkli kedide; sıcaktan bunalarak şehir merkezin de bulunan Köprübaşında, sıfır atık dolabının bölmesinin içine yerleşerek serinlemesi ve güneşten korunması, görenleri gülümsetti ve vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler. - ESKİŞEHİR

Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı
Sıcak havalar insanlar gibi sokak kedilerini de bunalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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