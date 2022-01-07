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Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi

Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir'de havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince belediye ekipleri de park ve bahçelerin onarımına hız verdi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince belediye ekipleri de park ve bahçelerin onarımına hız verdi.

2000 Evler Mahallesi'ndeki TOKİ Ticaret Merkezi içerisinde bulunan park Nevşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. 2021 yılında kent merkezindeki birçok mahalleye yeni parklar kazandıran ve mevcut parkları yenileyen Nevşehir Belediyesi, 2022 yılında da parkların yenilenmesini sürdürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde yer alan TOKİ Ticaret Merkezi'ndeki park alanının yenilenmesi için çalışmalarını başlattı. Park içindeki çimleri ve sulama sistemini yenileyen ekipler mevcut ağaç ve süs bitkilerinin budama ve bakımlarını yaptı.

Parka yeni kent mobilyaları da yerleştirmek için imalatını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ardından parkta aydınlatma yapacak. - NEVŞEHİR

Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi

Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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