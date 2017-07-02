Sıcak Havadan Bunalanlar Denize Akın Etti

Silivri'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.



İstanbul'un birçok ilçesinden Silivri kumsal plajına gelen tatilciler sahilde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de herhangi bir olumsuz yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.



Bazı vatandaşların da güneşten korunmak için park ve bahçeleri tercih ettikleri kiminin ise şemsiye kullandığı gözlendi.