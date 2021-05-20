Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinledi Bartın'da etkili olan sıcak hava ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar sahillerin yolunu tuttu.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

BARTIN - Bartın'da etkili olan sıcak hava ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar sahillerin yolunu tuttu. Amasra Büyük Liman sahilinde yaz mevsimini aratmayan görüntüler oluştu.

Bartın'da hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere koştu. Amasra ilçesindeki Büyük Liman sahilinde denize giren vatandaşlar kum ve güneşin tadını çıkardı.

Genç yaşlı birçok vatandaşın denize girmek için sahile geldiği görülürken, şehir dışından gezi amaçlı Amasra'ya gelen vatandaşlar da denize girerek serinledi.

Vatandaşların yanı sıra bazı köpeklerin de deniz kıyısında suya girip oyunlar oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'dan günü birlik gezi için Amasra'ya geldiklerini söyleyen Furkan Atmaca, "Amasra'nın suyu plajı gayet güzel. Suyu filan da temiz. Ankara'dan geldiğime de değdi. İşi filan bıraktık geldik. Bir gün de biz dinlenelim dedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı