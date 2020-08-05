Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi
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Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a gelen turistler, tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinliyor.

05.08.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:40

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a gelen turistler, tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinliyor.

Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ile dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'nı görmeye her yıl yerli ve yabancı binlerce turist geliyor.

Bölgeyi yaz aylarında ziyaret eden turistler, serinlemek için 1800 yıllık Cendere Köprüsü altından akan Kahta Çayı'nda mola veriyor.

Kimi ziyaretçiler yüzerek serinlerken, kimileri ise ayaklarını suya sokuyor. Bölgede piknik yapan ve fotoğraf çeken turistler, eğlenceli zaman geçiriyor.

Bulgaristan'dan memleketi Adıyaman'a gelen Samet Devran, en son 2 yıl önce geldiği memleketini çok özlediğini söyledi.

Hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu aktaran Devran, "Sağ olsun, arkadaşlarım serin olduğu için beni buraya getirdi. Burada güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Cendere Köprüsü altında ailesiyle piknik yapan Osman Kuşçi de havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Serinlemek için çaya geldik. Burası gerçekten çok serin. Ailemle zaman geçiriyorum. Su bizi serinletti." diye konuştu.

Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi

Kaynak: AA

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