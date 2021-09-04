Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu
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Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu

Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da serinlemek için süs havuzuna giren köpek görenleri gülümsetti.

Afyonkarahisar'da serinlemek için süs havuzuna giren köpek görenleri gülümsetti.

Kent merkezi Anıtpak'ta ki süs havuzuna sıcak havadan bunalan bir köpek serinlemek için girdi. Sıcaklıkların 28 derece seviyelerinde olduğu kentte görenlerin şaşkın bakışları altında bir süre havuzda yüzen köpek daha sonra havuzdan çıkarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğin havuzda yüzdüğünü görenler ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı. - AFYONKARAHİSAR

Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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