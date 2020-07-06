Sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Sıcak havanın etkili olduğu ilçedeki çocuklar Göz Parkı'ndaki tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına ve ilçedeki su kanallarına girdi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen havuz ve kanallara giren çocuklar, serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA