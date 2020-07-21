Sıcak havada yılan kapanlarına talep arttı Sıcak havada yılan kapanlarına talep arttı Şanlıurfa'da sıcak havaların artmasıyla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların, ortaya çıkan ve tehlikeye neden olan hayvanlardan korunmak için kapanlara ilgisi arttı.

Sıcak havada yılan kapanlarına talep arttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcak havaların artmasıyla kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların, ortaya çıkan ve tehlikeye neden olan hayvanlardan korunmak için kapanlara ilgisi arttı.

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da kent genelinde yaklaşık 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor. Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayan vatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar Tarihi Çarşılar Bölgesi'nde yer alan kapan satıcılarına koştu.

Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde yılan kapanı üreten ve satan marangoz ustası Bedih Karataş, "6 yaşında bu işe başladım. Yaklaşık 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu görmüş olduğunuz ürünler yılan kapanı, fare kapanı ve tilki kapanı. Tilki kapanı olarak imal ettiğimiz kapan tilki, tavşan, kedi gibi hayvanları yakalar. Bu kapanları kırsal bölgede yaşayan vatandaşların hayvanlardan korunmak için bu kapanlardan alması şarttır" diye konuştu.

Kaynak: İHA