Sıcak Havada Tabiat Parklarına Ilgi Arttı

Bolu'da etkili olan sıcak havanın bunaltıcı etkisinden daha az etkilenmek isteyen vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.



Bolu kent merkezinde hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olması üzerine vatandaşlar daha yüksek ve hava sıcaklığının az hissedildiği yerlere gitti.



Bazı vatandaşlar kente yakın yaylalara giderken bazıları ile doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na geldi.



Tabiat parkına gelen vatandaşlar göl kenarında bulunan piknik alanlarından ziyade bölgede bulunan ağaçların gölgelerinde piknik yapmayı tercih etti. Ağaçların altına kilimlerini seren vatandaşlar hem sıcak havanın etkisinden korundu hem de aileleri ile birlikte mangal yakarak piknik yaptı.