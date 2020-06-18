Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar sahillerde denize girdi İstanbul'da havaların iyice ısınmasıyla beraber serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere gitti.

İstanbul'da havaların iyice ısınmasıyla beraber serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere gitti. Bazı vatandaşların serinlemek için Pendik sahilindeki kayalıklardan denize girdiği görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci devam ederken, İstanbul'da havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar sokaklarda gezmeye başladı. Kimisi sahillerdeki yeşillik alanlarda oturup arkadaşlarıyla sohbet ederken kimisi de sıcak havada serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

Sahilde arkadaşlarıyla denize giren Taha Fıratkaya, "Yüzmeye geliyorum. Hem spor hem de serinlemek amacıyla zaman buldukça geliyorum" dedi.

Denize giren Muhammed Cevdet Ağcabay, "Ben de arkadaşlarla eğlencesine gelirim. Günlük yüzmem genelde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA