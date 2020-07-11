Sıcak havada bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
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Sıcak havada bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

11.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:02

Antalya'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarını tercih etti.

Yoğunluğun oluştuğu sahillerde tatilciler ve kent sakinleri, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda kitap okudu.

Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden Evrim Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'den iki günlük tatil için Antalya'ya geldiğini, kenti çok güzel bulduğunu söyledi.

Sahilde yoğunluk yaşandığını belirten Başaran, "Antalya güzel, denizi, havası da çok güzel. Deniz çok temiz." dedi.

Ailesiyle aynı sahilde vakit geçiren Adil Gürbüz de "Bugün hava çok sıcak. Sahil kalabalık ama insanlar yeni tip koronavirüs nedeniyle tedbirli. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Çocuklardan Miza Gürbüz de denizde güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Öte yandan Kemer ile Kumluca ilçeleri arasında yer alan tarihi, doğası ve masmavi plajıyla Olimpos Antik Kenti, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarihi antik kente gelen ziyaretçiler hem tarihi yakından görme fırsatı buluyor hem de sıcak havada antik kentin yakınında bulunan plaj kısmında serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Sıcak havada bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Kaynak: AA

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