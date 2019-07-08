Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti

MUĞLA - Marmaris'te 40 dereceyi buldu. Dünyaca ünlü tatil kentinde sokaklar bomboş kalırken, plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Muğla'nın Marmaris'te sıcak hava etkili oluyor. Dünyaca ünlü tatil yöresinde hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü. Sokaklar boşalırken, sıcak havada bunalan yerli ve yabancı turistler sahillere ve havuzlara akın etti. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında boş yer kalmadı. Bazı tatilciler körfezin serin sularında yüzerken, bazı tatilciler ise su sporları yaparak hem serinledi hem de eğlendi. Kimi tatilciler ise otellerin havuzunda yüzmeyi tercih etti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre sıcak havanın etkisini sürdürecek.

Kaynak: İHA