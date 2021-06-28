Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi
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Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da duyarlı bir vatandaş bitkin halde olan yavru kargaya eliyle su içirdi.

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da duyarlı bir vatandaş bitkin halde olan yavru kargaya eliyle su içirdi.

Hissedilen hava sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığı Malatya'da, doğada yaşayan hayvanlar zor günler geçiriyor. Akçadağ ilçesi Karamağara Mahallesi Pamuklu mezrasında kayısı hasadı yapan çiftçi Bilal Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen karganın imdadına yetişti. Korkmaz, sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren yavru kargaya eliyle su içirdi. Yavru kargaya avucuyla su içiren Korkmaz, hayvanı tekrar yuvasının bulunduğu ağaca bıraktı.

Çiftçi Bilal Korkmaz, yavru kargaya elleriyle su içirdiğini belirterek, "Kayısı topluyorduk, yavru yuvadan düşmüş. Su verdik ve tekrar yerine bırakacağız. Hayvan susamıştı. Ellerimizle su içirdik. Doydu, sıcaktan baygınlık geçiriyor" diye konuştu. - MALATYA

Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi
Sıcak havada bitkin düşen yavru kargaya eliyle su içirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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