Sıcak Havada Asansörde Kalan Aile Panik Yaşadı

Edirne'de bir apartmanın asansöründe mahsur kalan şeker hastası kadın ve oğlu kırk dakikalık çalışmayla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Nihal ve oğlu Berkay Dut, dairelerine çıkmak için asansöre bindi. Asansörün arıza yapması sonucu mahsur kalan aile telefonla itfaiyeden yardım istedi.



Nihal Dut'un şeker hastası olduğunu öğrenen polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.



Mahsur kalanlar, asansör firması çalışanı, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin kırk dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Nihal Dut'un tansiyonunu ve şekerini ölçtü.



Nihal Dut, market alışverişi yaptıklarını ve evlerine çıkarken asansörün anlamadıkları şekilde iki kat arasında kaldığı söyledi. Asansörün küçük, havasız olması nedeniyle sıcaktan etkilendiklerini ve korktuğunu anlatan Dut, kendilerini kurtaran polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.