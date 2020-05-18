Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı
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Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bu haftaki izinlerini sıcak havadan dolayı evde geçirdi.

Sıcak havada 65 yaş üstü evde kaldı
18.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:38

Korona virüs tedbirleri nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bu haftaki izinlerini sıcak havadan dolayı evde geçirdi.

Pazar günü dışarı çıkma izni olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması nedeniyle bu hakkını kullanmadı. 65 yaş üzeri vatandaşların Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasındaki iznini evde geçirmesi ile ilçedeki park ve bahçeler boş kaldı.

65 yaş üzeri, geçen haftaki izinlerinde park ve bahçelere akın etmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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