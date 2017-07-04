Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı etkiliyor.



Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gününün büyük bölümünü evlerinde geçirirken cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı. Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarına akın etti.



Çocuklar da kentin farklı noktalarında yer alan süs havuzları ve diğer su bulunan alanlarda serinleyerek sıcak havayı eğlenceye dönüştürdü.



Yakınları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde tedavi gören bazı vatandaşlar da hastane bahçesindeki gölgeliklerde, yere serdikleri halı, kilim, battaniyelerin üzerinde beklemeyi tercih ediyor.



Bekir Fırat, babasının bir haftadır hastanede yattığını kendisinin de hastanede bahçesinde beklediğini söyledi.



Hava sıcaklığının yüksek olduğunu, gelen ziyaretçileri bahçede kurduğu gölgelik alanda ağırladığını anlatan Fırat, "Babam bir süredir hastanede yatıyor. Bizler de bahçede bekliyoruz. Hava sıcaklığı çok fazla, bizler de kendi çabamızla ağaçlar arasına çul gerdik böylece biraz da olsa sıcaktan korunmaya çalışıyoruz." dedi.



Kırsal mahallelerde ise çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinledi.



Kentte aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olanlar üç gün izinli sayılmıştı.