Sıcak hava ve yüksek nemde bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
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Sıcak hava ve yüksek nemde bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da, vatandaşlar sıcak hava ve nemden dolayı sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak hava ve yüksek nemde bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
03.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:28

Antalya'da, vatandaşlar sıcak hava ve nemden dolayı sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, hava sıcaklığı 32, nem oranı ise yüzde 52'ye ulaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarını tercih etti.

Yoğunluğun oluştuğu sahillerde vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uydukları ve maske taktıkları görüldü.

Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda kitap okudu.

Kaynak: AA

Manşet

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