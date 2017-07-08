Sıcak Hava ve Poyraz Karpuza Zarar Verdi

Karpuz üretiminde önde gelen illerden olan Adana'da üreticiler, sıcak hava ve ardından etkili olan poyraz nedeniyle zor günler geçiriyor.



Yüreğir Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, haziran ayının son haftası tüm Türkiye'yi etkisi altına alan "Afrika" sıcakları ve sonrasında esen şiddetli poyraz nedeniyle sararan ürünler tarlada kaldı.



Poyraz nedeniyle olgunlaşmış karpuzlar sararıp hasat edilemeyecek duruma geldi.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hava şartlarının en fazla Yüreğir ve Seyhan bölgesinin etkilendiğini belirtti.



Çukurova'nın bereketli topraklarında "afet" yaşandığını ifade eden Doğan, bu nedenle zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Doğan, karpuzun ekildiği zaman yaşanan don, sonrasında aşırı sıcak ve hasat zamanı poyrazın vurduğu çiftçinin, devletin şefkat eline ihtiyaç duyduğunu aktardı.



Çiftçinin ödemelerinin başlayacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Ödemeler başlayacak ama üreticinin borçlarını ödeme şansı kalmadı. Karpuz 'afet' nedeniyle tarlada kaldı. Zarar görmeyen bölümü de zaten nakliyesini karşılamadığı için alıcı bulamıyor. Herkesin içi yanıyor. Ayrıca, sektörde bir panik başladı. İlaççı da fideci de işçi de mazotçu da panik var. Herkes parasını kurtarmanın derdine düşmüş durumda. Karpuzun para etmediğini duyan, henüz vadesi gelmemiş alacağının peşine düşüyor. Sektör tamamen kilitlenmiş durumda."



Doğan, çiftçinin "tefecinin" eline düşmemesi için Ziraat Bankası ve tarım-kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenerek, zararının hiç değilse bir kısmının afet kapsamında karşılanmasını isteyerek, "Çiftçi borcunu ödeyemediği zaman tüm sektör mağdur olacak. Zirai ilaç bayileri, fideciler, çiftçiye vadeli mazot veren petrol istasyonları, hepsi bundan olumsuz etkilenecek." ifadesini kullandı.