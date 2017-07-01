Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Zonguldak'ta sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti.



Zonguldak'ta vatandaşlar, yüksek hava sıcaklığı ve nemin artması nedeniyle hafta sonunu havuzların yanı sıra Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirdi.



Vatandaşların, şemsiye açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz plajı en yoğun günlerinden birini yaşarken, tamamen şemsiyelerle kaplanan kumsal ilginç görüntü oluşturdu.



Bu arada sahillerdeki yoğunluk nedeniyle geri dönmek zorunda kalanlar ise piknik alanları ve parklara yöneldi.



Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 31 derece, nem oranın 72 derece ölçüldü.