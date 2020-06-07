Sıcak hava ve nemden bunalan Rizeliler çareyi çayı akşam toplamakta buldu Sıcak hava ve nemden bunalan Rizeliler çareyi çayı akşam toplamakta buldu Sıcak hava ve güneşin altında çay topladıklarında sürekli tartışan çift akşam serinliğinde lamba altında çay toplayarak kavgalarına da son verdi Rize'de güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan...

Sıcak hava ve nemden bunalan Rizeliler çareyi çayı akşam toplamakta buldu

Sıcak hava ve güneşin altında çay topladıklarında sürekli tartışan çift akşam serinliğinde lamba altında çay toplayarak kavgalarına da son verdi

RİZE - Rize'de güneşin altında çay toplarken gerildikleri için sürekli tartışan çift çareyi akşam çay toplamakta buldu.

Sabahın il ışıkları ile çay tarım arazilerine giren Ayten ve Metin Akıncı çifti, güneşin çıkmasıyla havaların da sıcak olmasından dolayı sabah 09.00'a kadar çay toplayabiliyordu. Çünkü topladıkları süre içerisinde de güneşten rahatsız olduğu için gerginleşen Metin Akıncı, o gerginlikle eşi Ayten Akıncı ile ufak tefek tartışmalar yaşıyordu. Eşiyle tartışmaların boyutunun büyümesine engel olmak isteyen Ayten Akıncı ise bu sefer Metin Akıncı'ya "Sen rahatsız oldun, çaylıktan çıkalım" demeye başladı. Çay toplamak zorunda da olan çift bu kez çareyi akşam, güneş battıktan sonra toplamakta buldu. Çaylığa elektrik çeken çift bağladıkları ampullerle karanlığı aydınlatarak hem güneşsiz, hem de serin hava da çay toplamaya başladı.

Güneşin batmasına yakın saat 17.00 sularında çay bahçesine girdiklerini ifade eden Metin Akıncı, bahçesine çektiği elektrik tesisatı sayesinde gece saatlerine kadar çay toplayabildiklerini dile getirdi. Akıncı "Gündüz çok sıcak oluyor. Aşırı güneş olduğundan dolayı sabah 09.00'a kadar çay topluyorum. Sonra bir daha akşam 17.00'da giriyorum çay bahçesine, 23.00'a kadar çay toplamaya devam ediyorum. Akşam çay toplamak rahat oluyor, mis gibi hava, ne terleme var, nede başka bir engel" dedi.

"Akşam daha fazla toplanıyor"

Akşam saatlerinde daha fazla çay toplayabildiklerini dile getiren Akıncı "Güneşli havada topladığımız saat içerisinde 400 kilogram çay toplayabiliyorsak, akşam saatlerinde 600 kilogram toplayabiliyoruz. 60 metrelik bir kablo evden buraya çektik. İşimi görüyor şimdilik" ifadelerini kullandı.

Bir sonra ki çay sezonunda ışıkları taktıkları direkleri daha da büyütmeyi ve ışıklı baretler ile de daha güzel bir sistem kurmayı düşündüklerini ifade eden Akıncı "Komşularım beni pencereden izliyor. Gece korkmuyor musunuz diye soruyorlar ama neden korkalım ki. Gece neyden korkulur. Karanlığa düştükçe kabloları da peşimizden getiriyoruz. Sistemi geliştireceğim, madencilerin kullandığı ışıklı şapkalar kullanacağız. Bu direklerin daha büyüğünü projektörler ile kuracağız. Sonrasında o şapkalarla da önümüzü daha iyi ve net göreceğiz. Bir sonra ki çay sezonunda da onu görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Lamba ile huzuru bulduk"

Eşinin gündüz çay toplarken çok sinirli olduğundan yakınan ve çareyi gece çay toplamakta bulduklarını dile getiren Ayten Akıncı ise "Akşam daha serin, daha rahat. Terleme yok. Gündüz 1 saat güneşin altında çalışınca 2 saatlik enerjin gidiyor. O nedenle gece daha da enerjik, rahat, yorulmadan çay toplayabiliyoruz. Güneş benim eşimin gündüz aklını başından alıyor. Kavga ediyoruz çaylıkta. Diyorum ki 'Güneş geldi hadi çay bahçesinden çıkalım'. Sonra buna bir çözüm bulmak lazım diye düşündük ve gece çalışalım dedik. Gece daha mutluyuz huzurluyuz. Hiç kavga etmiyoruz, hatta başını çaylıktan kaldırmıyor. Yoksa kıyamet kopuyor çaylıkta. Lamba ile huzurumuzu bulduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA