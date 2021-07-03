Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı bunalttı
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Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı bunalttı

Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı bunalttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcaklık sonrası pazarda ürünler çürüdü, esnaf üzerine su dökerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da 45 dereceyi bulan sıcaklık sonrası pazarda ürünler çürüdü, esnaf üzerine su dökerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisi sürüyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için genellikle serin ortamları tercih etmeye başladı. Sıcak havada insanlar dışarı çıkmayınca pazarda ürünler, esnafın elinde çürüdü. Esnaf bir yandan ürününü, bir yandan da kendini serinletmeye çalıştı. Pazarda, birçok sebze ve meyve ürününün çürüdüğü gözlemlendi.

Pazar esnaflarından Ahmet Aslan, sıcak hava nedeniyle ürünlerinin çürüdüğünü belirterek, "Sıcak havaya bir şey dayanmıyor. Ürünlerimiz çürüyor. Daha çok yeşillik ürünlerini su ile serinletmeye çalışıyoruz. Diğer sebze ve meyve ürünleri çürüyor. Sabah pazara getirdiğimiz ürünler bile çürüyor. Sıcağa bir çözüm bulamıyoruz" dedi.

Ürünlerinin bozulmaması için soğuk hava depoları ile buzdolabı gibi soğutucularının olması gerektiğini aktaran pazar esnafı Lütfi Çevik, "Yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak buzdolabı gibi soğutucular koruyabilir. Onu da alamayız. Muzları sabah getirdiğimizde sertti, şimdi yumuşak olmuş. Ürünler sıcak havaya dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava ürünleri çürüttü, esnafı bunalttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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