Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu Sıcak hava Aydınlılardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu.

06.07.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:34

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu

Sıcak hava Aydınlılardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu

AYDIN - Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu. Aydın Kent Meydanı'nda bulunan termometre yakıcı güneşin altında eksi 44 dereceyi gösterdi.

Aydın'da Basra alçak basıncı sebebiyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 52-53 dereceyi görmüştü. Sıcak havada serinlemek için ağaç gölgelerine sığınan Aydınlılar, sığınacak yer aradı. Sıcak hava, sadece vatandaşların günlük hayat planlarını değil termometrelerin ayarını da bozdu. Aydın'ın Efeler ilçesi Kent Meydanı'nda bulunan termometre dondurucu soğuk derecesi olan eksi 44 dereceyi gösterdi. Aydınlılar hafta sonunu evde geçirdi, sokaklar boş kaldı. Öte yandan otomobil içerisindeki termometreler de 56 dereceye kadar çıktı.

Temmuz ayının ilk günlerinden beri etkili olan hava sıcaklıklarında serinlemek için dondurma ve su tüketimini arttıran Aydınlı vatandaşlardan bazıları da parklarda çimlerin üzerinde uyumayı tercih etti. Bunaltan sıcaklarda açık havada vantilatör kullanarak müşterilerini serinletmeye çalışan çay ocağı işletmecisi Şakir Erol, "Aydın sıcakları bizi mahvetti. Sıcak havanın etkisini azaltsın müşterilerimiz serinlesin diye açık havaya bile pervane koyduk. Yine de pervanenin faydası yok. Termometremiz de kafayı yedi eksi 44'ü gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aşırı derecede sıcak var. Nem oranı da çok yüksek" dedi.

Sıcaklıklar arttıkça maskesiz vatandaş da arttı

Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerine kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın'da çok sayıda vatandaşın maskesiz dolaşması da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkili kurumların bu konuda denetimlerini arttırmasını istedi.

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Haber
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Haber
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Haber
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mabel Matiz Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:04:12. #1.15#
title