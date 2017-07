Sıcak Hava Sahile Akın Ettirdi

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesinden dolayı vatandaşlar sahillere akın etti. Sahillere giden vatandaşlar denizin keyfini doyasıya çıkardı.



Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren sahile akın etti. Her türlü hizmetin verildiği Konyaaltı sahilinde hemen hemen boş yer kalmazken, vatandaşlar boş şezlong ve şemsiye bulmakta güçlük çekti. Konyaaltı Plajı'na serinlemeye gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Bazı tatilciler denizin tadını çıkarırken, bazı tatilciler ise deniz içerisinde voleybol, deve güreşi oynadı. Denizin içerisinde renkli görüntüler oluşturan tatilcilerden bazıları ise çocuklarıyla ilgilenerek bol bol şakalaştılar. Antalya'da hava sıcaklığının gündüz saatlerinde en düşük 35, en yüksek 43 derece olması bekleniyor.



"Hava, deniz, kum güneş buralar çok güzel"



Sıcak hava için Antalya'ya geldiklerini ifade eden Aysam Karakaya, "Sıcak hava, deniz, kum güneş buralar çok güzel. Kızım ve annemle tatile geldik. Havalar çok sıcak olduğu için kızımı şapka ve güneş kremiyle koruyorum. Çocuğumun uyku saatine göre geliyorum denize. Antalya'nın diğer güzelliklerini de gezerek görmeyi düşünüyorum ama şu an denizden çıkmak istemiyorum. Hava sıcaklığı 38-40 derece diyorlar ama hissedilen 60 derece var rahat. Deniz insanları rahatlatıyor" dedi.



"Şemsiyenin altında ve güneş kremleriyle korunuyoruz"



Antalya'da aşırı sıcak havanın olduğunu söyleyen Başak Gökboncuk, "Nem oranı da düşük olduğu için inanılmaz kavurucu sıcak hava oluşuyor. O yüzden de serinlemek için ailecek denize geliyoruz. Sabah çok erken saatlerde denize geliyoruz. Öğle saatleri olmadan gitmek istiyoruz ama çocuklardan dolayı da gidemiyoruz. Şemsiyenin altında ve güneş kremleriyle korunuyoruz. Akşamları da genellikle klimaların altında kalıyoruz. Balkonlarda oturulacak bir hava yok burada" diye konuştu.



"Antalya'da klimasız kesinlikle yaşanmaz"



Hafta sonunu değerlendirmek için Konyaaltı Sahiline geldiklerini dile getiren Melike Güven, "Havalar sıcak ama çalışıyoruz. Genellikle hafta sonları ya da çıkış saatlerinde denize geliyoruz. Deniz çok güzel. Antalya'da klimasız kesinlikle yaşantı olamaz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA