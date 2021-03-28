Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
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Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı Düzce'de hafta boyunca etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükselince, sıcak havayı fırsat bilip sokağa çıkanlar kısıtlamayı unuttu.

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Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı

DÜZCE - Düzce'de hafta boyunca etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükselince, sıcak havayı fırsat bilip sokağa çıkanlar kısıtlamayı unuttu. Yapılan uygulamada, 12 kişiye 41 bin 628 TL para cezası uygulandı.

Düzce'de hafta boyunca etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükseldi. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da polis ekipleri denetim gerçekleştirmeye devam etti. D-100 Karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, sıcak havayı fırsat bilip kısıtlamayı ihlal edenler denetlendi. Güzergah üzerinde 21 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 12 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edildi. Şahıslara, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince kişi başı 3 bin 469 TL'den 41 bin 628 TL para cezası uygulandı.

Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı
Sıcak hava pahalıya patladı, kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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