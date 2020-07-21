Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor
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Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor

Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor Nemle beraber hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Mersin'de, vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altlarında serinlemeye çalışıyor Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, çıktıklarında da güneşte durmamaya özen gösteriyor Nemle...

Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor
21.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:14

Sıcak hava Mersinlileri bunaltıyor

Nemle beraber hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Mersin'de, vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altlarında serinlemeye çalışıyor

Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, çıktıklarında da güneşte durmamaya özen gösteriyor

MERSİN - Nemle beraber hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Mersin'de, vatandaşlar güneşten korunmak için ağaç altlarında serinlemeye çalışıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlar, çıktıklarında da güneşte durmamaya özen gösteriyor.

Meteorolojinin son verilerine göre, Türkiye'de sıcaklıklar son zamanlarda normalin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye genelinden etkili olan sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde de görülecek. Sıcak hava kütlesinin etkisinde kalan kentler arasında olan Mersin'de de vatandaşlar, güneşten korunmak için çeşitli yöntemler uyguluyor. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ya üstü kapalı banklarda yada ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korunuyor. Nem kentte yüzde 70'in üzerinde hissedilirken, önümüzdeki günlerde bunun yüzde 80'in üzerine çıkması bekleniyor. Bugün hissedilen sıcaklığın 42 derece olduğu kentte, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlar güneşte durmamaya özen gösteriyor. Sokak hayvanları da gölgelik bölgelerde güneşten korunurken, kuşlar su birikintilerinde serinlemeye çalışıyor.

Öte yandan çocuklarda, yasağa rağmen kentin bazı bölgelerinde sulama havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Hem yasak hemde tehlikeye rağmen çocuklar sulama havuzlarına kafa üstü atlayışlar yaparken, kimseye de aldırış etmiyorlar.

"Sıcaktan korunmak için gölgeye kaçıyoruz"

Arkadaşlarıyla dışarıya çıkan Zeynep Erkuş isimli genç sıcak havanın insanlar üzerinde çok etkisi olduğunu belirterek, "Bizde artık dayanamıyoruz. İnanılmaz bir sıcaklık var. Özellikle öğlen saatlerinde dışarıda durulmuyor. Bu insanları gerçekten çok etkiliyor. Sıcaktan korunmak için genelde gölgeye kaçıyoruz. Artık gölge bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Sıcaklar gerçekten çok yıpratıcı durumda. Zaten işi olmayan dışarı çıkmıyor diye düşünüyorum. Bu sıcakta işin dışında istesen de gezemezsin" dedi.

Mersin kent merkezinde nemsiz termometreler 32 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyarırken, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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