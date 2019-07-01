Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcaklığın artmasıyla klima tamirci ustaları, arızalanan klimaların tamirini yetiştiremiyor.

Geçtiğimiz gün sıcaklığın termometrelerde 58 dereceyi göstermesiyle kentte, aşırı sıcaklar klima satışlarını da etkiledi. Satışlar, satıcıların yanından klima tamircilerinin de yüzünü güldürdü. Klima tamircileri, arızalanan ve gazı biten klimaların tamirine yetişemediklerini söyledi. Klima tamircisi İsmail Kahraman, çalışma saatleri dışında mesai yaparak ancak siparişleri yetiştirdiklerini ifade etti. Klima montaj ve tamir işinde yoğunluk olunca elaman artırdığını aktaran Kahraman, siparişlerin yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Meslekte 15 yıldır klima tamircisi olarak çalıştığını ifade eden Kahraman, son yılların en sıcak hava dalgasının da etkili olduğunu belirti. Kahraman, "Şu anda klima kompresörünü değiştiriyorum. Aşırı sıcaklıktan dolayı klimalar arızalanıyor. Arızasını gideriyoruz, motorunu değiştiriyoruz. Daha sonra diğer bakımlarını yapıp müşterinin evinde duvara monte ediyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çok şükür bu klima sezonunda yoğunluk var. İşlerin yoğunluğundan siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA