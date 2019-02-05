Sıcak Hava Halde Fiyatları Düşürdü

Antalya'da güneşin yüzünü göstermesiyle toptancı haline gelen ürünün artması fiyatlara da yansıdı.

Türkiye'nin örtü altı üretim üssü konumundaki Antalya'da yaklaşık bir aydır devam eden yağışlı ve kapalı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. 4 gündür devam eden güneşli havayla birlikte seralardaki domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünler hızla olgunlaştı. Halde yüzde 20 durumundaki iş miktarı bir anda yüzde 40'lara ulaştı. Özellikle bir hafta önce 12 liraya kadar yükselen patlıcanın fiyatı 4 liraya kadar düştü.

Halde bugün işlem gören başat ürünlerin fiyatı ise domates 2-3 lira 20 kuruş, patlıcan 4 lira 70 kuruş, salatalık 4 lira, çarli biber 4 lira, kabak 3 lira 80 kuruş oldu.

"Sıcak hava ürünleri olgunlaştırdı"

Antalya Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut, havaların soğuk ve kapalı gitmesiyle birlikte düşen verimini güneşli havayla birlikte yeniden yükseldiğini kaydetti.

Hale gelen ürün miktarında da yüzde 40'lık bir artış olduğunu dile getiren Akbulut, "Birkaç güne kadar 4-5 araba sebze yüklü geliyordu, şimdilerde 15'e yükseldi. Ürün girişi hızlanınca fiyatlar da bir anda düştü. Halin kapasitesi birkaç güne kadar yüzde 30 seviyesindeydi, şimdi yüzde 40'a kadar yükseldi. Bu ürün artışı, fiyatların ucuzlaması tüketiciye de olumlu yansıyacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA