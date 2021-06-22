Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı
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Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı

Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle otluk, çalılık ve ağaçlık alanlarda yangınlar arttı.

Erzincan'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava nedeniyle otluk, çalılık ve ağaçlık alanlarda yangınlar arttı.

Sıcaklığın son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kırsal alanda bulunan otluk ve çalılık alanlarda yangın riskini arttırdı. Haziran ayında normalin altında olan yağışlar nedeniyle çalılık ve otluk alanlarda meydana gelen kuraklığın gözlemlendiği belirtilerek, "Sıcaklığın artmasıyla birlikte kuruyan bu bitkiler, yanıcı madde etkisi gösteriyor. Çiftçilerin ürünleri için de tehlike arz ediyor. Otluk ve çalılık alanlarda meydana gelen bu yangınlar tarımsal ve ormanlık alanları da etkisi altına alabiliyor" bilgisine yer verildi.

İtfaiye ekipleri, özellikle piknik alanları dışında bulunan bölgelerde piknik yapılmaması, aynı zamanda bu alanlara yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan maddelerin atılmaması konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, yangınlara erken müdahale etmek için de vatandaşların, itfaiye hattını arayarak ekiplere haber vermesini istedi.

Öte yandan, Erzincan'da Yavuz Selim Mahallesinde arsada çıkan yangın, trafo ve baz istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Çukurkuyu mahallesinde bulunan arazide çıkan yangın da etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - ERZİNCAN

Sıcak Hava Erzincan'da yangınları artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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