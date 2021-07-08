Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
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Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Didim'de yerli ve yabancı turistler serinlemek için plajları doldurdu.

İlçenin dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda çok sayıda tatilci yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler tekne turuyla gezdikleri koylarda denize girdi.

Kuşadası'nda da Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Plajı turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ise günübirlik vakit geçirmek isteyenlerden ilgi gördü.

Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu
Sıcak hava dolayısıyla Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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