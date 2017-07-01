Sıcak Hava, Deniz, Havuz ve Parklara Akın Ettirdi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Düzce'de vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sahil, havuz ve tabiat parklarına akın etti.



Sakarya'da vatandaşlar, Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerindeki plajları, Sapanca Gölü kıyısında yer alan havuzlara yöneldi. Vatandaşlar, deniz, havuz ve göle girerek serinlemeye çalıştı.



Kentte gün içinde en yüksek sıcaklığın 39 derece, nemin ise yüzde 45 olduğu bildirildi.



Öte yandan, sıcaklıkların yarından itibaren düşeceği ve mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.



Sakarya'da hizmet veren bir aqua parkın sahibi Halit Baki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dolayısıyla bölgede tek olma özelliğindeki havuzlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Müşterilerin verilen hizmetten memnun olduğunu belirten Baki, "Ramazan Bayramı ve havaların ısınmasıyla işlerimizde çok ciddi bir artış oldu, olumlu yönde etkilendi. Doluluk oranı hafta sonları yüzde 80'e kadar çıkıyor. Burada güvenlik önlemleri son derece ön planda. Aktivitesi ve artıları farklı olan, kaydırakları, havuzları, çocuk havuzlarının ayrılığı ve aile havuzunun konumuyla farklı bir günübirlik tatil imkanı sunuyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz gece 24.00'e kadar açığız. Sabah 09.30'da tesisimize giren misafirimiz gece 12'ye kadar kalabiliyor." diye konuştu.



Bolu



Bolu kent merkezinde hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olması üzerine vatandaşlar daha yüksek ve hava sıcaklığının az hissedildiği yerlere gitti.



Bazı vatandaşlar kente yakın yaylalara giderken bazıları ise doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na geldi.



Tabiat parkına gelen vatandaşlar göl kenarında bulunan piknik alanlarından ziyade bölgede bulunan ağaçların gölgelerinde piknik yapmayı tercih etti.



Ağaçların altına kilimlerini seren vatandaşlar hem sıcak havanın etkisinden korundu hem de aileleri ile mangal yakarak piknik yapmanın keyfini yaşadı.



Zonguldak



Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Zonguldak'ta da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti.



Vatandaşlar, yüksek hava sıcaklığı ve nemin artması nedeniyle hafta sonunu havuzların yanı sıra Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçiriyor.



Vatandaşların, şemsiye açacak ve havlu serecek yer bulmakta güçlük çektiği Kapuz Plajı en yoğun günlerinden birini yaşarken, tamamen şemsiyelerle kaplanan kumsal ilginç görüntü oluşturdu.



Bu arada sahillerdeki yoğunluk nedeniyle geri dönmek zorunda kalanlar ise piknik alanları ve parklara yöneldi.



Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 72 ölçüldü.



Kocaeli

Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.



Kentte öğle saatlerinde 40 dereceye kadar ulaşan sıcaklıktan kurtulmak isteyen vatandaşlar Kandıra ve Karamürsel sahilleriyle Sapanca Gölü'ne yöneldi.



Kentteki mavi bayraklı Cebeci, Bağırganlı, Kerpe ve Altınkemer plajlarını dolduran vatandaşlar, suya girerek serinlemeye çalıştı.



Sapanca Gölü'nün Kartepe tarafındaki kıyı şeridinde kurulan ve 817 metrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olan Sukay Park'ı tercih eden vatandaşlar hem eğlenmenin hem de serinlemenin keyfini yaşadı.



Aşırı nem ve sıcak dolayısıyla öğle saatlerinde sokakların boşaldığı gözlenirken dışarıda bulunan az sayıdaki vatandaş ise parklar ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.



Kentteki bunaltıcı sıcak havanın salı günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.



Düzce



Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 27 derece olduğu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de sahillerde yoğunluk yaşanıyor.



Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu olması dolayısıyla sahilde yoğunluk yaşandığını söyledi.



Sıcaktan bunalan vatandaşların plajlara akın ettiğini belirten Yemenici, "İlçe nüfusumuz 6-7 kat arttı. Oteller ve pansiyonlar yüzde yüz doluluğa ulaştı. Yaptığımız reklam ve tanıtım çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Ayrıca çalışarak tek olan mavi bayraklı plaj sayısını ikiye çıkarttık." dedi.



Yemenici, ayrıca yaz sezonu boyunca bu turist hareketliliğin devam edeceğini sözlerine ekledi.