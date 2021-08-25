Sıcak hava dalgası geliyor
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Sıcak hava dalgası geliyor

Sıcak hava dalgası geliyor
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının yarından itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının yarından itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı yarından itibaren artış gösterecek.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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